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Угрожали начальнику местного охотохозяйства. В Житковичском районе задержали трёх хулиганов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жгли охотничьи вышки и угрожали расправой начальнику охотхозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый случай произошел в лесу в мае. Начальник местного охотхозяйства пытался осмотреть автомобиль: парни могли быть причастны к незаконной охоте и перевозить добычу. В ответ ему стали угрожать расправой, а затем и вовсе блокировали служебную машину. Пришлось вызвать милицию.
У беглецов нашли прибор ночного видения и оптический прицел. А при обыске дома изъяли охотничье гладкоствольное незарегистрированное ружье.
Второй случай датирован 2016 годом. Тогда их поймали во время незаконной рыбной ловли.
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Новости Беларуси. Жгли охотничьи вышки и угрожали расправой начальнику охотхозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Троих хулиганов, задержанных...
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