Олимпийский чемпион: «Был уверен, что уж этим летом Вудкрофта из Минска уберут»

Источник материала: Tut.by

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, один из самых жестких российских экспертов, поделился с Russia-Hockey.ru мнением о тренере минского «Динамо» Крэйге Вудкрофте.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— До сих пор не определились с тренерами «Барыс» и рижское «Динамо» — это тревожный сигнал и для этих клубов, и, наверное, для Лиги. Туман и в Минске, где «Динамо», похоже, может оставить Крейга Вудкрофта, хотя этот специалист уже не первый год отправляет на последнее место команду с довольно приличным составом.

В чем секрет выживаемости Вудкрофта — этого, мне кажется, не знает никто даже в Беларуси. Во всяком случае я был уверен, что уж этим летом его из Минска уберут.

— От североамериканских тренеров в КХЛ по-прежнему ничего не ждете?

— Почему, жду, но только одного — мемуаров. Не сомневаюсь, что или Питерс, или Хартли, или Вудкрофт в Канаде их точно напишут — и наша пресса будет смаковать все фантазии о жизни России. А те менеджеры, которые приглашали сюда этих североамериканцев, могут пострадать, — сказал Кожевников.

Напомним, ранее эксперт уже критиковал минский клуб. По его словам, «в Минске хоккейное руководство играет не в хоккей, а в другие игры» .