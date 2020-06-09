ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Олимпийский чемпион: «Был уверен, что уж этим летом Вудкрофта из Минска уберут»

09.06.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, один из самых жестких российских экспертов, поделился с Russia-Hockey.ru мнением о тренере минского «Динамо» Крэйге Вудкрофте.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

 — До сих пор не определились с тренерами «Барыс» и рижское «Динамо» — это тревожный сигнал и для этих клубов, и, наверное, для Лиги. Туман и в Минске, где «Динамо», похоже, может оставить Крейга Вудкрофта, хотя этот специалист уже не первый год отправляет на последнее место команду с довольно приличным составом.

В чем секрет выживаемости Вудкрофта — этого, мне кажется, не знает никто даже в Беларуси. Во всяком случае я был уверен, что уж этим летом его из Минска уберут.

 — От североамериканских тренеров в КХЛ по-прежнему ничего не ждете?

— Почему, жду, но только одного — мемуаров. Не сомневаюсь, что или Питерс, или Хартли, или Вудкрофт в Канаде их точно напишут — и наша пресса будет смаковать все фантазии о жизни России. А те менеджеры, которые приглашали сюда этих североамериканцев, могут пострадать, — сказал Кожевников.

Напомним, ранее эксперт уже критиковал минский клуб. По его словам, «в Минске хоккейное руководство играет не в хоккей, а в другие игры».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Кожевников поделился мнением о Крэйге Вудкрофте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Подготовлен новый учебник по истории Великой Отечественной войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика