Тактика хедж-фондов вдохновила белорусскую инвестиционную компанию

Источник материала: Myfin

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Инвестиционная компания « Айгенис » вывела на рынок ценных бумаг новый продукт — корпоративные облигации «Айгенис-6», выпущенные под залог евробондов Банка развития Республики Беларусь. Объем эмиссии выпуска — $600 тыс., номинал — $1000. Доходность бумаг, а также дата погашения и выплаты купонов привязаны к соответствующим параметрам еврооблигаций Банка развития. Например, если 20 мая евробонды Банка развития торговались с доходностью 7,73%, то выпуск «Айгенис-6» — 7%.

Инвестиционная компания « Айгенис » специализируется на предоставлении профессиональных инвестиционных услуг по ценным бумагам, таким как доверительное управление, брокерские услуги, хеджирование. Компания известна тем, что подбирает для своих клиентов финансовые инструменты на основе индивидуального подхода, учитывая сумму, которой располагает инвестор, цель и сроки инвестиций, риск профиля, личные предпочтения клиентов и др



Директор инвестиционной компании «Айгенис» Олег Сафроненко

Движение к доходности

До сих пор компания «Айгенис», как профучастник рынка ценных бумаг Республики Беларусь, постоянно наблюдала за тем, что обращающиеся на внешних финансовых рынках еврооблигации белорусских эмитентов дают доходность выше, чем сопоставимые по риску облигации на внутреннем рынке, включая государственные облигации, не говоря уже об уровне ставок по банковским вкладам. Желание этим воспользоваться, чтобы предложить внутреннему инвестору привлекательный объект вложений, наконец, обрело конкретную форму — шестой выпуск корпоративных облигаций, привязанных к основным параметрам евробондов Банка развития Республики Беларусь, зарегистрирован и предлагается на биржевом рынке всем желающим.

Предлагая эти бумаги, «Айгенис» действует аналогично работе любого хедж-фонда: средства мелких инвесторов собираются для приобретения надежных и дорогих инструментов, недоступных в розничном бизнесе

Первый лот еврооблигаций Банка развития, призванный обеспечить исполнение обязательств по облигациям «Айгенис-6», приобретен «Айгенис» 7 мая на общую сумму $200 тыс. Эти бумаги хранятся в депозитарии ПАО «Газпром». Общепризнано, что еврооблигации являются отличным залоговым инструментом. Второй и третий лоты еврооблигаций будут приобретены по мере накопления продаж облигаций «Айгенис-6».



Конечная доходность корпоративных облигаций «Айгенис», привязанная к доходности еврооблигаций Банка развития, выше, чем на сегодняшний день предлагает инвесторам Минфин по гособлигациям на внутреннем рынке. Происходит это в первую очередь из-за различного отношения к риску локальных и внешних инвесторов, а также более развитого и ликвидного внешнего фондового рынка. В проспекте эмиссии оговаривается размер постоянного процентного дохода по бумагам на уровне 4,8%, однако премия за риск по еврооблигациям Банка развития, выраженная в более привлекательных котировках (в течение мая облигации торговались в диапазоне 7,8%-9% годовых), позволяет предлагать такую же премию по собственным облигациям «Айгенис-6».









Таким образом, конечная доходность по облигациям «Айгенис-6» в мае составляла от 6,9% до 7,6% годовых. При этом «Айгенис» для повышения ликвидности и, соответственно, привлекательности собственных облигаций берет на себя обязательства по их ежедневному обратному выкупу. Цена выкупа имеет рыночный характер и привязана к текущим рыночным котировкам еврооблигаций Банка развития. Срок обращения бумаг — до 2 мая 2024 года.

Напомним, Банк развития разместил свои еврооблигации на Ирландской фондовой бирже год назад. Тогда удалось привлечь $500 млн cо ставкой купона 6,75% и сроком погашения 2 мая 2024 года. Периодичность выплаты купона — 2 раза в год. При этом спрос на еврооблигации банка оказался более $1,55 млрд.

Организаторами размещения были Citigroup и Raiffeisen Bank International Group, депозитарии — Clearstream Banking S.A., DTCC и Euroclear Bank.

Основных рисков инвестирования в облигации два — кредитный и рыночный.

Кредитный риск



Кредитный риск связан со способностью эмитента и гарантов по выпуску исполнять свои обязательства по долгам. Показательной мерой этого риска является кредитный рейтинг выпуска еврооблигаций. В данную группу относим риск эмитента «Айгенис». В проспекте эмиссии отмечается, что в течение всего периода деятельности у компании не было просроченной задолженности перед бюджетом. Нет рисков, связанных с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, поскольку у эмитента нет таких «дочек».

Как следует из обязательной периодической отчетности, раскрываемой профессиональными участниками на Едином портале финансового рынка, у компании «Айгенис» довольно внушительное портфолио в части объема совершаемых сделок на фондовом рынке РБ — стабильно входит в пятерку самых крупных игроков в данном сегменте, включая банки, что подтверждается публикуемыми Белорусской валютно-фондовой биржи рейтингами.



Конечно, возможны внешние экономические риски, такие как финансовый кризис в мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-экономической ситуации в Беларуси, и изменение законодательства, регулирующего вопросы налогообложения операций с ценными бумагами. Но это обычные деловые риски, присущие любой деятельности. При этом двойное обеспечение выпуска со стороны «Айгенис» и еврооблигаций Банка развития дает основание считать выпуск «Айгенис-6» достаточно надежным.

«Айгенис» обещает ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня размещать у себя на сайте информацию из Национального расчетного депозитария о наличии в собственности облигаций Банка развития.

Рыночный риск



Рыночный риск распространяется на инвесторов, продающих облигации до даты погашения, — это риск неблагоприятного изменения цены облигации в результате повышения процентных ставок или коррекций на рынках. Этот риск можно снижать, покупая относительно короткие (сроком «жизни» до 5 лет) облигации. Как уже отмечалось выше, ежедневные двусторонние котировки призваны уменьшить влияние рыночных рисков на горизонте всего срока обращения облигаций «Айгенис-6». Оперативную информацию о котировках можно видеть на сайте www.aigenis.by .

Шаг к доступности

Номинальная стоимость облигаций в размере $1000 позволяет гибко планировать свои вложения и открывает возможность участвовать в инвестициях гражданам с самыми разными доходами.

Невысокая номинальная стоимость выгодно отличает облигации «Айгенис-6» от ценных бумаг, которые торгуются минимальным лотом от $10 000 и выше на внешних торговых площадках при сопоставимых показателях доходности.





Воспользоваться предлагаемыми котировками частные инвесторы могут самым простым и удобным способом — при помощи мобильного приложения AIGENIS Invest . Оно доступно для скачивания в App Store и Google Play. Приложение AIGENIS Invest позволяет клиентам дистанционно — с использованием Межбанковской системы идентификации или SIM ID — заключать договоры на брокерское обслуживание и совершать сделки по покупке или продаже ценных бумаг в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи.

