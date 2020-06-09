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Сладкая работа

09.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Сладкая работа

Оценка готовности сот к выкачке мёда.

Пасека в ОАО «Днепро-Бугское» самая большая в районе. Холодная весна внесла коррективы в работу пчеловодов, но выкачку первого мёда уже состоялась.

– Весна выдалась холодной, что очень повлияло на цветение, – рассказывает пасечник Николай Приведенец. – Если в хорошую погоду за свою короткую трёхнедельную жизнь пчёлка способна принести всего лишь чайную ложку мёда, то в такую погоду – и того меньше.

Качество мёда зависит не только от погоды – важно выбрать момент выкачки – если выкачать до полного закрытия всех сот, мёд забродит и испортится. Промедлить с выкачкой мёда тоже нельзя, потому что мёд в сотах засахарится и достать его будет невозможно.

Николай Адамович работает в хозяйстве девять лет. За сезон при хороших погодных условиях 70 пчелиных семей собирают до тонны мёда. Мёд хозяйство реализует на сельскохозяйственных ярмарках и своим работникам.

– Зимой тоже работы хватает: необходимо почистить и починить ульи, сделать новые рамки, – делится Николай Приведенец.

Решение по выкачке мёда принимает специальная ревизионная комиссия – в неё входят заместитель директора по производству Валерий Мельничук и заведующий комплексом «Нетели» Нина Сухаревич.

Нина Максимовна до работы в хозяйстве долгое время была помощником пасечника в заказнике «Званец», так что знает о жизни пчёл не меньше Николая Адамовича.

Мёд качают медогонкой, ручной или электрической. Закрытые пчёлами соты с мёдом распечатывают при помощи специального ножа, вставляют в медогонку и под действием центробежной силы мёд вытекает из ячеек сот и стекает по стенкам медогонки в бак.

Первый мёд в хозяйстве садово-рапсовый. До цветения рапса пчёл вывозили поближе к садам. Однако, как заметил Николай Адамович,  если бы улья стояли только у рапса, то чисто рапсовым всё равно нельзя было бы его назвать – на пути пчёлка может встретить любой другой цветок и собрать нектар с него.

В хозяйстве надеются, что скоро наступит настоящее лето, тогда и пчёлам работать будет веселее.

Людмила ПАШКОВИЧ.

Фото автора.

 

 
 
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