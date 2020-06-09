Источник материала:
Полесская правда
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«Пинский автобусный парк» продолжает вносить коррективы в расписание пригородных маршрутов. Как сообщили корреспонденту pinsknews.by, изменения связаны с крайне низким уровнем пассажиропотока.
Так, с 9 июня вносятся следующие изменения:
- Пинск – Любель. Отменяются рейсы, отправлением по рабочим дням в 09.08 и 19.15 и по субботам в 06.25 и 16.18.
- Пинск – Полкотичи. Отменяются рейсы, отправлением в 17.40 по вторникам и четвергам.
- Пинск – Кончицы. Отменяются рейсы, отправлением в 17.40 по вторникам и средам.
- Пинск – Вуйвичи – Стахово. Отменяются рейсы, отправлением в 17.15 по пятницам.
В целях повышения качества обслуживания населения вносятся следующие изменения.
- Пинск – Велятичи и Пинск – Малые Дворцы. Время отправления рейсов в 16.35 изменяется на 19.07.
- Пинск – Липники через Логишин. Схема движения продлевается до д. Рудня.