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Утром 9 июня ликвидировали пожар на МТЗ

09.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 9 июня спасатели ликвидировали пожар на Минском тракторном заводе. На предприятии в прессовом цехе произошло загорание покрасочной камеры и крыши здания.
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Как сообщает пресс-служба МЧС, происшествие случилось после 9 часов. На место прибыли две автоцистерны спасателей. Площадь возгорания составляла около 60 квадратных метров. Уже через полчаса его ликвидировали.

Никто из людей не пострадал, а эвакуация не проводилась. Специалисты устанавливают, что же могло стать причиной возгорания.
 
 
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Утром 9 июня спасатели ликвидировали пожар на Минском тракторном заводе. На предприятии в прессовом цехе произошло загорание покрасочной камеры и крыши здания.
 
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