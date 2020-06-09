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Утром 9 июня ликвидировали пожар на МТЗ
Источник материала: Партизан
Утром 9 июня спасатели ликвидировали пожар на Минском тракторном заводе. На предприятии в прессовом цехе произошло загорание покрасочной камеры и крыши здания.
Как сообщает пресс-служба МЧС, происшествие случилось после 9 часов. На место прибыли две автоцистерны спасателей. Площадь возгорания составляла около 60 квадратных метров. Уже через полчаса его ликвидировали.
Никто из людей не пострадал, а эвакуация не проводилась. Специалисты устанавливают, что же могло стать причиной возгорания.
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Утром 9 июня спасатели ликвидировали пожар на Минском тракторном заводе. На предприятии в прессовом цехе произошло загорание покрасочной камеры и крыши здания.
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