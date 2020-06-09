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Актёру Михаилу Ефремову грозит тюрьма, в ДТП с его участием погиб человек

09.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российскому актёру Михаилу Ефремову грозит лишение свободы. Уголовное дело в отношении него возбудили после пьяного ДТП в центре российской столицы.



Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автофургоном Lada. Повреждения получили ещё несколько машин. Как сообщает meduza.io, актёра задержали, медосвидетельствование показало, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, в автомобиле Михаил Ефремов был не один — с ним ехали актёр Иван Стебунов и его жена Елена Власова.

9 июня стало известно, что водитель автомобиля Lada скончался в больнице. Это означает, что обвинение Ефремову могут переквалифицировать на более тяжкое. Ранее это было нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека — до 7 лет лишения свободы.


"Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде еще ДО того, как стало известно, что [водитель автомобиля Lada] Сергей Захаров скончался в больнице", — пишет главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Ефремову 56 лет. Он — сын народного артиста СССР Олега Ефремова, заслуженный артист РФ, телеведущий, театральный режиссер. Снялся в десятках фильмах и сериалах, исполнил десятки театральных ролей.
 
 
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Российскому актёру Михаилу Ефремову грозит лишение свободы. Уголовное дело в отношении него возбудили после пьяного ДТП в центре российской столицы.
 
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