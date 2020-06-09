Врач объяснила, почему взрослым нельзя пить молоко и чем его заменить

Источник материала: ОНТ

После употребления молочных и кисломолочных продуктов может происходить значительный скачок инсулина. Это в свою очередь может привести к развитию таких заболеваний, как диабет и ожирение печени. Об этом рассказала РИА Новости нутрициолог Анна Елькина.





Вред коровьего молока:

Дело в том, что коровье молоко содержит компоненты, которые необходимы именно телёнку, а не детям или взрослым. Помимо этого, магазинные молочные продукты могут содержать в своём составе сахар, антибиотики и даже консерванты. В качестве примера можно привести йогурты или творог.

В случае переизбытка молочных продуктов в рационе, у человека могут возникать воспалительные процессы. Это происходит из-за того, что организм уже не справляется с их перевариванием. Из-за этого начинает страдать наша иммунная система.

Альтернатива коровьего молока

В качестве альтернативы специалист рекомендует употреблять козье молоко. Оно содержит в своём составе фосфор, кальций, группы витаминов A, B, B2, B6 и C. Стоит отметить, что козье молоко намного легче усваивается человеческим организмом без вздутия живота и тяжести. Помимо этого, в козьем молоке гораздо меньше сахара и оно не влияет на отложение жировой ткани. Это молоко отлично подойдёт для тех, у кого есть непереносимость лактозы.

Данное молоко даже разрешается употреблять при язвах желудка или двенадцатипёрстной кишки, при заболеваниях, связных с щитовидной железой, а также использовать в качестве детского питания.

фото: an-russia.ru





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