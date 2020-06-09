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Четыре человека пострадали в ДТП в Витебском районе

09.06.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Помощь спасателей 8 июня потребовалась пострадавшим в ДТП в Витебской области. ДТП произошло на трассе Р49 около деревни Городняны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека пострадали в ДТП в Витебском районе

Четыре человека пострадали в ДТП в Витебском районе

В результате столкновения Volkswagen Passat и Volkswagen Golf II четыре человека оказались заблокированными в автомобиле. Работники МЧС при помощи специального инструмента освободили водителей обеих машин и двух пассажиров Volkswagen Passat.

Четыре человека пострадали в ДТП в Витебском районе

Четыре человека пострадали в ДТП в Витебском районе

Спасенные были переданы бригаде скорой медицинской помощи. С различными травмами они госпитализированы в больницу. 

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Новости Беларуси. Помощь спасателей 8 июня потребовалась пострадавшим в ДТП в Витебской области. ДТП произошло на трассе Р49 около деревни Городняны, сообщили в...
 
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