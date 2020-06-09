ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Виталий Бунос: «Долги «Слуцка» увеличиваются. Ситуация плачевная»

09.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель «Слуцка» Виталий Бунос рассказал о финансовых проблемах клуба.

«К сожалению, никаких сдвигов нет. В связи с деятельностью клуба, необходимостью выплаты зарплаты игрокам и тренерскому штабу наши долги увеличиваются.

В мае действительно шли переговоры с концерном «Белгоспищепром». Мы обратились с письмом на сахарный комбинат, собрали пакет документов, отправили их в концерн. Там рассмотрели документы, сказали, что сейчас они пройдут согласование и часть денег будет выделена. В конце мая пришло письмо от концерна о том, что необходимо согласование на уровне Премьер‑министра. Мы ждали ответа. Сейчас Премьер‑министр сменился и я не знаю, на каком этапе находится рассмотрение вопроса. Ситуация плачевная.

Мы находим предприятия, готовые оказать поддержку, даже за пределами Слуцкого района. Например, заключали договоры на оказание рекламных услуг на 3 тысячи, 5, 10 тысяч. Пусть это и небольшие суммы, но они спасают в решении текущих вопросов.

Выплатить зарплату за май не представляется возможным. Игроки нашего клуба пока адекватно воспринимают ситуацию. Они получили зарплату за март, апрель, но премиальные еще не были выплачены ни за одну игру. Объясняем им, что стучимся во все двери, где могут откликнуться», – сказал Бунос.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель «Слуцка» Виталий Бунос рассказал о финансовых проблемах клуба.
 
Новости дня
Новости разные
 
Со своими котами и собаками можно: в отделения МТБанка пускают с домашними животными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика