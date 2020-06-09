Лукашенко: Демократия демократией, но беспредела быть не должно

Источник материала: ОНТ

Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности заключается в сохранении стабильности в стране, а также обеспечении законности и правопорядка. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе совещания во Дворце Независимости по вопросам органов системы обеспечения национально безопасности, передает БЕЛТА.

Президент также заявил о недопустимости превращения процедуры сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram