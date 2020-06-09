|
Лукашенко: Демократия демократией, но беспредела быть не должно
Источник материала: ОНТ
Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности заключается в сохранении стабильности в стране, а также обеспечении законности и правопорядка. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе совещания во Дворце Независимости по вопросам органов системы обеспечения национально безопасности,
Президент также заявил о недопустимости превращения процедуры сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности заключается в сохранении стабильности в стране, а также обеспечении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)