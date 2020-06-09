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Лукашенко: Демократия демократией, но беспредела быть не должно

09.06.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Демократия демократией, но беспредела быть не должно

Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности заключается в сохранении стабильности в стране, а также обеспечении законности и правопорядка. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе совещания во Дворце Независимости по вопросам органов системы обеспечения национально безопасности, передает БЕЛТА.

Президент также заявил о недопустимости превращения процедуры сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия. 

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Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности заключается в сохранении стабильности в стране, а также обеспечении...
 
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