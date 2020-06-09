Шквалистый ветер и ливни: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 и 10 июня

Источник материала: ОНТ

Синоптики предупредили белорусов о неблагоприятной погоде 9 и 10 июня. На эти дни объявлен оранжевый уровень опасности.

Так, по данным Белгидромета, во вторник, 9 июня, с 12 до 18 часов на большей части территории страны ожидаются грозы, местами при грозах пройдут сильные ливни, будет шквалистый ветер порывами до 15-20 м/с, также прогнозируется град.

Ненастье сохранится до конца дня.

Кроме того, непогода ожидается и в среду,10 июня. По данным синоптиков, на большей части территории Беларуси прогнозируются грозы, при которых днем в некоторых районах ожидается шквалистое усиление ветра, порывы будут достигать 15-20 м/с. Также синоптики предупредили, что возможны сильные ливни и град.

При этом будет жарко: днем по восточной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30°C… +32°C.

Сообщается также, что в столице 9 июня с 14 до 20 часов ожидается гроза, ветер местами усилится до 15-20 м/с. Тем временем 10 июня в Минске сохранятся грозы, днем тоже прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Максимальная дневная температура воздуха достигнет +30°C.

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