Хочу считать голоса на выборах. Как попасть в избирательную комиссию?

Источник материала: Tut.by

В этом году интерес к президентской кампании проявляют даже те, кто раньше был «вне политики». Мы уже писали о том, как стать наблюдателем , чтобы увидеть своими глазами, как проходят выборы в Беларуси и рассказать об этом другим. В комментариях читатели отмечали: мало увидеть, нужно самим считать голоса. Рассказываем, как стать членом участковой избирательной комиссии.

Кто считает голоса на выборах в Беларуси? Если выстроить иерархию подчинения во время проведения выборов, то главным организатором является Центральная избирательная комиссия, ей подчиняются областные и Минская городская территориальные комиссии, далее идут районные и городские (если город областного подчинения) территориальные комиссии, замыкают цепочку участковые избирательные комиссии, куда приходит каждый избиратель, чтобы поставить галочку в бюллетене (чаще всего, такие участки расположены в ближайшей от дома школе). Голоса считают члены участковых комиссий, именно они выдают и собирают бюллетени, все вышестоящие комиссии работают с цифрами, которые им передают с участков (в итоговых протоколах). Если вы хотите непосредственно считать голоса, это можно сделать, только будучи членом участковой комиссии. В интернете появилась платформа «Честные люди» для желающих стать членом комиссии на избирательном участке, где по пунктам расписаны все этапы и даже подготовлены бланки документов.

Хочу считать голоса на своем участке. Что делать? Если вы решили стать членом участковой комиссии, нужно определиться, на каком именно участке вы хотите работать. Можно пойти на тот же участок, куда вы как избиратель ходите голосовать, а можно выбрать любой другой, независимо от регистрации в паспорте. Чем меньше город и участок, тем больше шансов попасть в комиссию (конкуренция ниже). Дальше выбираем способ выдвижения в участковую комиссию: от группы граждан — нужно собрать минимум 10 подписей от граждан, которые живут в границах участка, где вы хотите быть членом избирательной комиссии (если вы живете за границей, нужно собрать минимум три подписи от граждан, которые будут голосовать на участке в посольстве). от политической партии или общественной организации — решение принимает руководящий состав структурного подразделения партии или организации, например, Гродненская городская организация партии БНФ направляет представителей в участковые избирательные комиссии города Гродно, областная организация — в участковые комиссии уже по всей области.

— решение принимает руководящий состав структурного подразделения партии или организации, например, Гродненская городская организация партии БНФ направляет представителей в участковые избирательные комиссии города Гродно, областная организация — в участковые комиссии уже по всей области. от трудового коллектива — в организации должно быть не менее десяти сотрудников, вопрос ставится на собрании, где должно быть не менее половины работников, решение принимается простым большинством, представителя направляют на тот участок, который территориально относится к предприятию или зоне его обслуживания. Если это выдвижение от группы граждан, оформляется заявление, если от политической партии, общественной организации или трудового коллектива — протокол (как правильно оформить документы, смотрите последний абзац ст. 35 Избирательного кодекса ). Можно также подкрепить заявление рекомендательными письмами, биографией. С документами и паспортом приходим в исполком, к которому территориально относится выбранный участок. В этом году решение об образовании участковых комиссий будет принято 24 июня (за 45 дней до выборов). Документы нужно подать подать до 21 июня, не позднее, чем за три дня до образования комиссий. Решение принимают местные власти и депутаты. Как заявитель вы можете присутствовать на заседании. Если не согласны с решением, в течение трех дней можно обратиться в районный суд (жалоба подписывается тем, кто вас выдвигал), постановление суда является окончательным. Участковая избирательная комиссия состоит из 5−19 членов (при необходимости может как увеличиваться, так и уменьшаться). Как отмечается на сайте Центризбиркома, «традиционно более половины состава избирательных комиссий представляют женщины».

Кто не может быть членом избирательной комиссии? В состав комиссии не могут входить судьи, прокуроры, руководители местных исполнительных и распорядительных органов. Чиновники не могут составлять более одной трети состава комиссии (для комиссий в посольствах таких ограничений нет). В избирательном кодексе указано, что комиссии, как правило, на треть состоят из представителей политических партий и других общественных объединений, это действительно самый популярный способ выдвижения на выборах в Беларуси, и лидеры здесь БРСМ, «Белая Русь, «Белорусский союз женщин», Федерация профсоюзов Беларуси, Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский фонд мира.

Какие законы нужно знать, чтобы работать на выборах? Обязательно изучите и добавьте в закладки Конституцию , Избирательный кодекс , материалы рубрики «Избирательные комиссии» на сайте Центризбиркома. Также практические советы можно найти на сайтах проектов «Право выбора» , «Правозащитники за свободные выборы» . Чтобы узнать, как проходили предыдущие выборы в Беларуси (какие нарушения зафиксировали белорусские и международные правозащитники, какие рекомендации были направлены в Центризбирком), посмотрите итоговые отчеты по наблюдению за президентскими выборами в 2010 и 2015 году, за парламентскими выборами в 2016 и 2019 году (в рубрике «Документы» на сайте «Белорусского Хельсинкского комитета»).

Какие права и обязанности у члена комиссии? Как избиратели мы видим работу членов участковой комиссии в том, что они сверяют наш паспорт с данными в журнале регистрации и выдают нам под подпись бюллетень. Важно — члены комиссии считают все наши голоса, готовят итоговый протокол. Кроме того, проводят заседания, заранее получают пустые бюллетени, сверяют и уточняют списки избирателей, организуют приглашения прийти на избирательный участок, готовят сам избирательный участок. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются на первом заседании комиссии. Член комиссии имеет право: вносить предложения в повестку дня заседания комиссии, а также предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии

выступать на заседаниях комиссии и требовать проведения голосования по внесенным предложениям

задавать участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу

знакомиться с документами и материалами комиссии Член комиссии обязан: соблюдать законы, не совершать действий, дискредитирующих комиссию

принимать участие в подготовке заседаний комиссии, участвовать в заседаниях, а в случае невозможности участия — сообщать об этом председателю

выполнять решения и поручения комиссии.

А платить будут? Отдельные члены участковой комиссии по решению комиссии могут освобождаться в период подготовки и проведения выборов от выполнения трудовых обязанностей. При этом за работником сохраняется средняя заработная плата за счет средств, выделенных на проведение выборов. За исполнение обязанностей в комиссии в свободное от основной работы время или в выходные дни оплата производится за фактически отработанное время, исходя из сметы расходов для участковой комиссии.

В теории звучит неплохо, но кто реально входит в избирательные комиссии? На примере последних выборов — парламентская кампания в 2019 году — видно, что при формировании участковых избирательных комиссий в большинстве случаев (77,5%) обсуждения выдвинутых в состав претендентов не происходило и голосование проходило по заранее определенном списку претендентов без обсуждения кандидатур (52,5% случаев), отмечают в кампании «Правозащитники за свободные выборы». Сегодня босс на работе, завтра — на участке. Наглядно о том, как формируются избирательные комиссии В некоторых случаях претенденты были заранее отобраны специально созданными в исполкомах «рабочими группами». Наблюдатели также отмечают «производственный принцип» формирования участковых комиссий, когда члены комиссии представляют один и тот же коллектив (например, учителя школы), а их непосредственные начальники являются председателями этих избирательных комиссий (например, директор школы). И такой принцип формирования комиссий независимые наблюдатели фиксируют из года в год. В Избирательном кодексе нет обязательства включать в состав комиссий представителей, выдвинутых всеми политическими субъектами, которые принимают участие в выборах. При выборе кандидата часто отдается предпочтение тому, кто раньше уже работал на выборах — «у него есть опыт». Основными организаторами выборов являются представители пяти общественных объединений — «Белая Русь», БРСМ, «Белорусский союз женщин», Белорусское общественное объединение ветеранов и профсоюзов, входящих в ФПБ, в 2019 году к ним присоединился Белорусский фонд мира. На выборах в 2019 году включение представителей этих организаций в участковые избирательные комиссии составило 95,9% от выдвинутых ими соответственно кандидатов. Общий процент представительства оппозиционных партий в составе участковых избирательных комиссий составил 0,033%.

Могут ли меня исключить из избирательной комиссии? Выйти из комиссии можно по личному заявлению, также отозвать полномочия может тот, кто выдвигал представителя (политическая партия, коллектив, общественная организация, группа граждан), прекратить полномочия члена комиссии может исполком — за систематические нарушения законодательства и неисполнение обязанностей. На практике таких случаев практически не было. Юрист кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лобкович вспомнил всего один такой эпизод: на президентских выборах в 2010 году из членов участковой комиссии исключили представителя движения «За свободу» после того, как он возмутился, что явка на досрочном голосовании, зафиксированная в протоколе, не соответствует реальной, и опубликовал документ. Если член комиссии выбывает, его либо заменяют новым (обращаются в общественные организации или политические партии), либо комиссия продолжает работать в усеченном составе (если общее число остается правомочным). Исключение из членов комиссии можно в 3-дневный срок обжаловать в суде.

Считать голоса меня не взяли, но можно хотя бы стать наблюдателем? Можно, но нужно понимать, что функции и права у наблюдателей и членов комиссии разные. Главное оружие — гласность и закон. Как стать наблюдателем на выборах Наблюдатель не может непосредственно считать бюллетени, принимать участие в составлении протокола голосования, его задача — следить за происходящим на участке, фиксировать нарушения и распространять об этом информацию, чтобы как можно больше людей узнали, как в Беларуси проходят выборы. Изучите , какие документы нужно собрать и в какие сроки подать, чтобы вас зарегистрировали наблюдателем на избирательном участке.