Источник материала: ОНТ

Прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу. Победители 2-го квалификационного раунда сыграют с клубами высшей лиги.

Матчи запланированы на август. Хозяевами встреч будут команды первой и второй лиг. «Крумкачы» встретятся с минским «Динамо». Действующие обладатели Кубка – БАТЭ сыграют с микашевичским «Гранитом». «Витебску» будут противостоять «Барановичи» из второго дивизиона, сенсационно обыгравшие лидирующих в первой лиге футболистов «Сморгони».

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