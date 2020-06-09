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Ефремов признал вину после совершения смертельного ДТП
Источник материала: ОНТ
Актер Михаил Ефремов признал свою вину в совершении ДТП на Садовом кольце в Москве,
По его словам, артиста могут допросить позже.
Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Ефремов был за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон «Лада». Водитель (курьер интернет-магазина) получил закрытую черепно-мозговую травму, был срочно доставлен в НИИ имени Склифосовского. Во вторник утром он умер.
Сообщается также, что Ефремов во время аварии был пьян (это показала экспертиза).
В ходе первого допроса актер едва разговаривал, не мог выражать мысли, также он не помнил, был ли с ним в машине кто-то еще. Артиста отпустили домой под подписку о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по статье, которая предполагает до 12 лет лишения свободы. Ведется расследование.
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Актер Михаил Ефремов признал свою вину в совершении ДТП на Садовом кольце в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой адвоката актера. Напомним, в результате этой...
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