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Ефремов признал вину после совершения смертельного ДТП

09.06.2020 12:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ефремов признал вину после совершения смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов признал свою вину в совершении ДТП на Садовом кольце в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой адвоката актера. Напомним, в результате этой аварии погиб человек. 

По его словам, артиста могут допросить позже.

Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Ефремов был за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон «Лада». Водитель (курьер интернет-магазина) получил закрытую черепно-мозговую травму, был срочно доставлен в НИИ имени Склифосовского. Во вторник утром он умер.

Сообщается также, что Ефремов во время аварии был пьян (это показала экспертиза).

В ходе первого допроса актер едва разговаривал, не мог выражать мысли, также он не помнил, был ли с ним в машине кто-то еще. Артиста отпустили домой под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье, которая предполагает до 12 лет лишения свободы. Ведется расследование.


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Актер Михаил Ефремов признал свою вину в совершении ДТП на Садовом кольце в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой адвоката актера. Напомним, в результате этой...
 
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