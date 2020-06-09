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Дружная компания распивала напитки, а а потом один участник лишился телефона
09.06.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Барановичского ГОВД с заявлением о хищении мобильного телефона обратился местный житель.
Горожанин рассказал, что в вечернее время распивал спиртные напитки со знакомым во дворе многоэтажного дома. В этот момент к ним подошел незнакомый мужчина и изъявил желание принять участие в мероприятии.
Через некоторое время он попросил у заявителя мобильный телефон под предлогом позвонить матери. Как только чужое средство связи оказалось у него в руках, незнакомец отошел в сторону и быстро скрылся.
Сотрудники уголовного розыска установили, что «новым знакомым» оказался 42-летний житель Барановичей. Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта. Имущество возвращено владельцу.
Старший инспектор ГИОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская
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В дежурную часть Барановичского ГОВД с заявлением о хищении мобильного телефона обратился местный житель. Горожанин рассказал, что в вечернее время распивал...
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