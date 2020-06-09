Дружная компания распивала напитки, а а потом один участник лишился телефона

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Барановичского ГОВД с заявлением о хищении мобильного телефона обратился местный житель.





Горожанин рассказал, что в вечернее время распивал спиртные напитки со знакомым во дворе многоэтажного дома. В этот момент к ним подошел незнакомый мужчина и изъявил желание принять участие в мероприятии.

Через некоторое время он попросил у заявителя мобильный телефон под предлогом позвонить матери. Как только чужое средство связи оказалось у него в руках, незнакомец отошел в сторону и быстро скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили, что «новым знакомым» оказался 42-летний житель Барановичей. Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта. Имущество возвращено владельцу.

Напоминаем: За распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, предусматривается ответственность в виде наложения штрафа в размере до восьми базовых величин. За завладение имуществом путем обмана предусматривается наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на сроком до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок. Повторно совершенное аналогичное преступное деяние наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Старший инспектор ГИОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская