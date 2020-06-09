Минтранс вынес на обсуждение проект постановления по подготовке водителей. Что хотят изменить?

Источник материала: Tut.by

Минтранс подготовил проект постановления, которое изменит программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств. Документ вынесли на общественное обсуждение.



Фото: Иван Яриванович

Согласно проекту, предлагается до 3 часов (ранее 2 часа) увеличить время, отводимое на изучение темы «Ответственность за нарушения требований законодательства в области дорожного движения и обеспечения его безопасности». При этом уделить внимание изучению вопросов административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Авторы документа полагают, что это позволит повысить качество подготовки учащихся и уровень их гражданской ответственности, что будет способствовать предупреждению нарушений ими ПДД.

В тематическом плане по предмету «Управление автомобилем категории «В» предлагается с 2 до 4 часов увеличить время отработки упражнения «Совершенствование навыков управления автомобилем на дорогах в темное время суток».

Также авторы документа предлагают сократить время изучения предметов «Устройство и эксплуатация мотоцикла» и «Устройство и эксплуатация автомобилей категории «В». Вместо этого больше времени уделить изучению вопросов технического обслуживания мотоциклов и автомобилей.

Ряд изменений коснутся переподготовки водителей, оснащения учебных кабинетов и автодромов, а также программы повышения квалификации мастеров производственного обучения.

Принять участие в общественном обсуждении постановления и высказать свои замечания и предложения можно по 19 июня на правовом форуме .