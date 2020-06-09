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Продолжаются матчи в чемпионате Беларуси по мини-футболу

09.06.2020 12:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжаются матчи в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Продолжаются матчи за медали в чемпионате Беларуси по мини-футболу. В первом поединке серии за бронзу «Столица» дома обыграла «Беларускую чугунку» – 4:1. 

Гости вели в счете после точного удара Никиты Андриевскго. Но дальше забивали лишь хозяева. Точные удары на счету Тараса Королишина (он отлился дважды), Бето и Николая Грицыны. Ответный матч пройдет 12 июня в Гомеле.

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Теги: Гомель
 
 
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Продолжаются матчи за медали в чемпионате Беларуси по мини-футболу. В первом поединке серии за бронзу «Столица» дома обыграла «Беларускую чугунку» – 4:1.  Гости...
 
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