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Продолжаются матчи в чемпионате Беларуси по мини-футболу
Источник материала: ОНТ
Продолжаются матчи за медали в чемпионате Беларуси по мини-футболу. В первом поединке серии за бронзу «Столица» дома обыграла «Беларускую чугунку» – 4:1.
Гости вели в счете после точного удара Никиты Андриевскго. Но дальше забивали лишь хозяева. Точные удары на счету Тараса Королишина (он отлился дважды), Бето и Николая Грицыны. Ответный матч пройдет 12 июня в Гомеле.
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Продолжаются матчи за медали в чемпионате Беларуси по мини-футболу. В первом поединке серии за бронзу «Столица» дома обыграла «Беларускую чугунку» – 4:1. Гости...
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