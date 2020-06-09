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Спасение белки из бассейна пошло не по плану (обязательно досмотрите видео до конца!)
Источник материала: Tut.by
В США белка каким-то образом оказалась в надувном бассейне и не могла выбраться самостоятельно. На помощь ей пришла девушка: она попыталась спасти зверька подручными средствами. Но, кажется, белка была против. Посмотрите, что произошло!
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Кажется, белка была против.
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