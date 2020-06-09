Спасение белки из бассейна пошло не по плану (обязательно досмотрите видео до конца!)

Источник материала: Tut.by

В США белка каким-то образом оказалась в надувном бассейне и не могла выбраться самостоятельно. На помощь ей пришла девушка: она попыталась спасти зверька подручными средствами. Но, кажется, белка была против. Посмотрите, что произошло!