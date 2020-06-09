Умеющий разрушать города. 62 года назад на воду спустили первый подводный ракетоносец

Источник материала: Tut.by

9 июня 1958 года на американской верфи Electric Boat в Коннектикуте, США, сошла со стапелей подводная лодка с ничем не примечательной историей. Особенное в субмарине «Джордж Вашингтон» было только одно: при желании или по приказу сверху ее командир мог развязать третью мировую или сравнять с землей непонравившийся город. 42.TUT.BY рассказывает историю первой субмарины с баллистическими ракетами.



Фото: wikipedia.org

Попытки соединить подводную лодку и большую ракету велись давно: как только у немцев появилась летающая более-менее в цель «Фау-2», гитлеровское руководство тут же затребовало ее «подводный» вариант.

Плюсы очевидны: субмарина может проскочить в подводном положении любое кольцо морской блокады, подойти на нужное расстояние и затем пустить ракету. Для рейха это значило возможность напрямую угрожать недосягаемой до тех пор Америке. Без ядерного оружия, конечно, Гитлер не мог выиграть войну одними ракетами: по Лондону их выпустили сотни, а толку было чуть. Но идея выглядела — и являлась — перспективной.

Однако германскую военную мощь стерли в порошок советские танки и союзная авиация, пара атомных грибов поднялась над Японией, и Вторая мировая быстро сменилась холодной войной. И в этом противостоянии сверхдержав, расположенных в разных полушариях, подводные ракетоносцы оказались весьма актуальны.

До середины пятидесятых новый вид оружия не развивался: для лодок нужно было что-то посерьезнее, чем «Фау-2», а межконтинентальные баллистические ракеты тогда только-только появлялись. Поэтому первый будущий подводный ракетоносец заложили на верфи в США только в ноябре 1957 года — и то как самую обычную «торпедную» многоцелевую подлодку.

Через два года «Джордж Вашингтон» был спущен на воду и в самом конце 1959 года поступил на вооружение. При постройке в конструкцию добавили дополнительную 40-метровую секцию — в ней и размещались баллистические ракеты, ставшие знаменитыми «Полярисы». 16 ракет с боеголовками по 600 килотонн тротилового эквивалента каждая — один залп «Вашингтона» по грубым расчетам равнялся 480 Хиросимам.

Впервые «Джордж Вашингтон» отстрелялся «Полярисом» 28 июня 1960 года недалеко от мыса Канаверал — сейчас оттуда запускает свои ракеты Илон Маск и NASA. Для пуска лодке не пришлось даже всплывать: боеприпас стартовал из-под воды и попал куда планировалось.

Успешно проведя испытания, субмарина загрузилась ракетами и отправилась в свой первый боевой поход в конце осени 1960 года. Никакой сенсацией появление подводного ракетоносца не стало, разразившийся через год Карибский кризис не имел к «Джорджу Вашингтону» никакого отношения. Лодка исправно ходила в походы, осуществляла ядерное сдерживание в Атлантике и не прославилась ни громкими подвигами, ни громкими авариями.



Фото: wikipedia.org

В 1964 году «Джордж Вашингтон» перешел на Тихий океан и базировался на Гавайях десятилетиями, становясь и снимаясь с боевого дежурства. Другие ранние лодки терпели крушения, на них погибали моряки, а служба первого ракетного крейсера протекала скучно и размеренно. То есть — правильно.

Первый скандал с участием «Вашингтона» потряс мир только весной 1981 года — лодка отслужила к тому времени уже два десятилетия. 9 апреля субмарина крайне неудачно всплыла и врезалась в японское мирное судно «Нишо Мару». Будь «японец» крупным танкером или сухогрузом, ракетоносец ждала бы, возможно, печальная судьба, вплоть до потопления. Но лодке «повезло», ей попалось крошечное суденышко в 2390 тонн водоизмещением — «Вашингтон» был втрое больше. В итоге «Нишо Мару» затонуло, два моряка погибли, а ракетоносец почти не пострадал.

Малые повреждения обернулись большими политическими последствиями. Во-первых, лодка протаранила оппонента почему-то рядом с территориальными водами Японии. Во-вторых, экипаж подлодки не сделал ничего для спасения коллег с «Нишо Мару». Конечно, все понимали, что Штаты после Второй мировой полностью доминируют в регионе, а у Японии армии нет вообще, но стоило вести себя все же чуть более человечно.

Японцам не понравилось и то, что на борту лодки могли быть ядерные ракеты, и, погибни она, рядом со Страной восходящего солнца затонул бы солидный ядерный арсенал. Имелись «Полярисы» тогда на лодке или нет, американцы, кстати, не сказали. В итоге скандал удалось замять.

Инцидент с «Нишо Мару» стал в итоге единственным в биографии «Джорджа Вашингтона». Всего через год лодку переквалифицировали в многоцелевую (с торпедами вместо ракет), но и в этом качестве она прослужила всего ничего. 24 января 1985 года субмарину «Джордж Вашингтон» списали. До начала перестройки лодка недослужила пару лет, до конца холодной войны — четыре года.

А ее потомки, более современные подводные ракетоносцы, по-прежнему составляют важнейший компонент ядерного сдерживания: за прошедшие десятилетия эта доктрина никуда не делась.