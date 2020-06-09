Из-за долгов на торги выставили еще два здания в известном комплексе «Наносы» на Нарочи

Источник материала: Tut.by

На торги выставили два здания в известном этнокультурном комплексе «Наносы» на Нарочи, который создал погибший в начале 2019 года бизнесмен Евгений Новоселецкий. Информация об аукционе появилась на сайте государственной торговой площадки « БелЮрОбеспечение ».





Этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье» открылся пять лет назад. Эту землю планировали разделить и отдать под дачи, но у бизнесмена Евгения Новоселецкого были на эту территорию другие планы — он создал тут уникальный туристический комплекс . На создание старобелорусской деревни образца XIX века на берегу Нарочи инвесторы потратили несколько миллионов долларов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Но в феврале 2018 года «Наносы» выставили на продажу за 4,5 миллиона долларов, но покупателя на комплекс не нашлось. А в августе компанию «Агроэкоотдых», которая владеет комплексом, объявили банкротом. В начале же 2019 года в аварии погиб создатель «Наносов» Евгений Новоселецкий. «Наносы» пытались продать и в 2019 году, но ими так никто и не заинтересовался.

А теперь на торги выставлены два других здания в «Наносах». Они реализуются государственными органами принудительного исполнения в счет погашения долгов замдиректора «Наносов» Олега Смолюка.

Первое здание — не завершенное законсервированное капитальное строение готовностью 93%. Судя по всему — это гостевой дом с номерами и бассейном. Начальная цена — 808 тысяч рублей. Выглядит он так:

















Второе здание — тоже незавершенное законсервированное капитальное строение готовностью 93%. Площадь — 258 квадратных метров. Начальная цена — 353 тысячи рублей.









Аукцион по первому объекту пройдет 23 июня, по второму — 25 июня. Торги будут проходить на электронной площадке «БелЮрОбеспечение».