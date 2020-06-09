ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из-за долгов на торги выставили еще два здания в известном комплексе «Наносы» на Нарочи

09.06.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На торги выставили два здания в известном этнокультурном комплексе «Наносы» на Нарочи, который создал погибший в начале 2019 года бизнесмен Евгений Новоселецкий. Информация об аукционе появилась на сайте государственной торговой площадки «БелЮрОбеспечение».


Этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье» открылся пять лет назад. Эту землю планировали разделить и отдать под дачи, но у бизнесмена Евгения Новоселецкого были на эту территорию другие планы — он создал тут уникальный туристический комплекс. На создание старобелорусской деревни образца XIX века на берегу Нарочи инвесторы потратили несколько миллионов долларов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Но в феврале 2018 года «Наносы» выставили на продажу за 4,5 миллиона долларов, но покупателя на комплекс не нашлось. А в августе компанию «Агроэкоотдых», которая владеет комплексом, объявили банкротом. В начале же 2019 года в аварии погиб создатель «Наносов» Евгений Новоселецкий. «Наносы» пытались продать и в 2019 году, но ими так никто и не заинтересовался.

А теперь на торги выставлены два других здания в «Наносах». Они реализуются государственными органами принудительного исполнения в счет погашения долгов замдиректора «Наносов» Олега Смолюка.

Первое здание — не завершенное законсервированное капитальное строение готовностью 93%. Судя по всему — это гостевой дом с номерами и бассейном. Начальная цена — 808 тысяч рублей. Выглядит он так:





Второе здание — тоже незавершенное законсервированное капитальное строение готовностью 93%. Площадь — 258 квадратных метров. Начальная цена — 353 тысячи рублей.



Аукцион по первому объекту пройдет 23 июня, по второму — 25 июня. Торги будут проходить на электронной площадке «БелЮрОбеспечение».

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здания реализуются в счет погашения долгов замдиректора «Наносов».
 
Новости дня
Новости разные
 
Пионеров Беларуси приглашают к участию в онлайн-проекте о малой родине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика