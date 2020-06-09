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Пионеров Беларуси приглашают к участию в онлайн-проекте о малой родине

09.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пионеров Беларуси приглашают к участию в онлайн-проекте о малой родине

Белорусская республиканская пионерская организация запустила онлайн-проект «Летнее путешествие Огонька», сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

«Участником проекта может стать каждый представитель БРПО. Для этого нужно сфотографировать талисман пионерии — рысенка Огонька на фоне достопримечательности своего населенного пункта, а затем выложить снимок на странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #путешествиеОгонька и кратким описанием фото. При помощи этого проекта ребята взглянут по-новому на свою малую родину, ее красоты и по истине смогут понять значимость этих мест, — рассказала Александра Гончарова. — Свое путешествие Огонек начал в Международный день защиты детей и уже побывал в Мяделе, Барановичах, Белыничах, Гродно, Могилеве, Минске и многих других населенных пунктах».

Проект продлится до 30 июня. По итогу будет создана виртуальная карта путешествия, которой можно будет воспользоваться при планировании летнего отдыха. «Но на этом команда БРПО не останавливается и планирует летом запустить еще несколько проектов для ребят со всех уголков страны. В их числе — «Пионерская онлайн-смена», «В школу с БРПО», «Чек-лист «Лето 2020», — добавила председатель ЦС БРПО.

Талисман Белорусской республиканской пионерской организации презентован в мае 2019 года. Это рысенок Огонек, который символизирует активных и креативных, ответственных и трудолюбивых, вежливых и скромных, честных и веселых пионеров Беларуси.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусская республиканская пионерская организация запустила онлайн-проект «Летнее путешествие Огонька», сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель...
 
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