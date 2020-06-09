Прокурор Минской области принес в областной суд протест на постановление суда Несвижского района о привлечении местного жителя к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Так, по постановлению суда на Т. наложено административное взыскание в виде штрафа в размере шести базовых величин.

Основанием для привлечения к административной ответственности послужило заявление соседа о том, что после 23 часов в квартире Т. громко играла музыка.

При проверке законности привлечения гражданина к административной ответственности установлено, что действительно в квартире Т. после 23 часов играла громко музыка. Однако, услышав замечание соседа, Т. сразу же уменьшил громкость музыки, а впоследствии и вовсе её выключил.

Как следовало из протеста прокурора, в материалах дела отсутствуют доказательства о совершении Т. умышленных действий именно из хулиганских побуждений, выражающихся в явном неуважении к обществу. А при отсутствии хулиганских мотивов действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, не могут быть расценены как хулиганские.

По мнению прокурора Минской области, в действиях гражданина Т. усматривается состав административного правонарушения — нарушение правил пользования жилым помещением.

Справочно. Согласно п.7 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, граждане обязаны пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя других граждан в жилом доме. С 23 до 7 часов не должны содержаться действия, создающие вибрацию и шум.

Минский областной суд удовлетворил протест прокурора, дело об административном правонарушении в отношении Т. по ст. 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях направил в суд Несвижского района на новое рассмотрение.

Старший прокурор отдела

прокуратуры Минской области Кирилл Арцименя