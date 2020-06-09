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Глава сельхозпредприятия: «Наша продукция должна завоёвывать мир, и я в этом уверена»
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
Поэтому правильно были сказаны слова, что, может, мы слишком внутри себя не любим так, как любят нас, а воспринимаем это с какой-то настороженностью. Наверное, наша продукция должна завоёвывать мир, и я в этом уверена. Потому что все те изменения, которые произошли на сегодняшний день в агропромышленном комплексе – созданы вот эти комплексы, построены, где качественное молоко, где экстра-классом идёт практически до 90%, и мы можем конкурировать напрямую даже не сырьём, а уже какой-то готовой продукцией. И поэтому мы должны разрабатывать здесь какие-то свои стратегии, ассортимент улучшать – увеличивать этот ассортимент и продвигать дальше его на рынок. Не только российский, но и более дальний зарубежный. И я думаю, он пользуется спросом. Пускай это Китай, пускай это Япония, пускай это Венесуэла, пускай это будет Мозамбик – неважно, что и неважно сколько.
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
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