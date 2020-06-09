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Тренер МФК «Столица»: БЧ – хорошо сбалансированная команда, у них агрессивный стиль игры

09.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Столица» добилась победы над гомельской БЧ в первом матче за бронзовые награды минифутбольного чемпионата Беларуси. Игра прошла вечером 8 июня во Дворце спорта «Уручье» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренер МФК «Столица»: БЧ – хорошо сбалансированная команда, у них агрессивный стиль игры

Гости отличились первыми. Открыл счет Никита Андриевский. Но еще до перерыва хозяева площадки провели три мяча в ответ. Сначала дубль оформил Тарас Королишин, а затем отличился Бето. Во втором тайме Николай Грицына упрочил перевес «Столицы». Итоговые цифры 4:1 в пользу минского клуба. Весомая заявка на бронзу главного турнира страны.

Тренер МФК «Столица»: БЧ – хорошо сбалансированная команда, у них агрессивный стиль игры

Дмитрий Баровский, тренер МФК «Столица»:
Матч был сложный. Команда БЧ – очень хорошо сбалансированная команда. У них есть свой стиль игры, такой агрессивный. Наши ребята тоже молодцы, сегодня все вышли заряженными. Мы, тренерский штаб и весь клуб, в них верим. Мы сделали только полдела, второй длинный шаг нас ожидает в Гомеле. Мы будем очень серьезно готовиться.

Тренер МФК «Столица»: БЧ – хорошо сбалансированная команда, у них агрессивный стиль игры

Вторая и заключительная игра между БЧ и «Столицей» пройдет в Гомеле 12 июня. Именно тогда и определится обладатель бронзы Чемпионата страны по мини-футболу.

Люди в материале: Дмитрий Баровский

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Столица» добилась победы над гомельской БЧ в первом матче за бронзовые награды минифутбольного чемпионата Беларуси. Игра прошла вечером 8 июня...
 
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