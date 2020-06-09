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Тренер МФК «Столица»: БЧ – хорошо сбалансированная команда, у них агрессивный стиль игры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Столица» добилась победы над гомельской БЧ в первом матче за бронзовые награды минифутбольного чемпионата Беларуси. Игра прошла вечером 8 июня во Дворце спорта «Уручье» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости отличились первыми. Открыл счет Никита Андриевский. Но еще до перерыва хозяева площадки провели три мяча в ответ. Сначала дубль оформил Тарас Королишин, а затем отличился Бето. Во втором тайме Николай Грицына упрочил перевес «Столицы». Итоговые цифры 4:1 в пользу минского клуба. Весомая заявка на бронзу главного турнира страны.
Дмитрий Баровский, тренер МФК «Столица»:
Вторая и заключительная игра между БЧ и «Столицей» пройдет в Гомеле 12 июня. Именно тогда и определится обладатель бронзы Чемпионата страны по мини-футболу.
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Новости Беларуси. «Столица» добилась победы над гомельской БЧ в первом матче за бронзовые награды минифутбольного чемпионата Беларуси. Игра прошла вечером 8 июня...
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