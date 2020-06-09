«Белпочта» продает стиральную машину за 59 тысяч рублей и «моськи» по 3,42 рубля

Источник материала: Tut.by

«Белпочта» предлагает приобрести в своем интернет-магазине стиральную машину за 59 тысяч 71 рубль 68 копеек. На товар по непривычно высокой цене обратил внимание один из наших читателей. Здесь же предлагают купить «моську» — вариант маски.



Скрин с сайта интернет-магазина «Белпочты»

На сайте интернет-магазина указано, что стиральная машина ATLANT сма 50У87 стоит 59 071,68 рубля. «Товар доставляется до отделения почтовой связи, согласно зоны обслуживания», — говорится на сайте.

В контакт-центре интернет-магазина «Белпочты» также удивились указанной цене в 59 тысяч рублей. Выяснилось, что менеджер при размещении товара ошибочно указала его стоимость. Стоимость стиральной машины — 620,6 рубля.

В других интернет-магазинах аналогичная модель стоит в диапазоне 500−600 рублей.

В интернет-магазине почтового оператора также можно приобрести «моську» — маску на резинке от компании «Мальвина».





Товар находится в рубрике «маски и моськи». Стоимость «моськи» — 3,42 рубля.