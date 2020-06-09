По состоянию на 9 июня запреты действуют в Гродненской области запрещено посещать леса в Волковысском, Лидском, Новогрудском и Ошмянском районах.
Запрет действует также на части районов Гомельской и Минской областей.
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Посещение лесов ограничено в Волковысском районе
09.06.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
По состоянию на 9 июня запреты действуют в Гродненской области запрещено посещать леса в Волковысском, Лидском, Новогрудском и Ошмянском районах.
Запрет действует также на части районов Гомельской и Минской областей.
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По состоянию на 9 июня запреты действуют в Гродненской области запрещено посещать леса в Волковысском, Лидском, Новогрудском и...
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