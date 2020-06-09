|
Вацлав Янушко: «Я как-то очень много по жизни принимал решения. В 17 лет у меня не стало моего отца, и дальше я уже был один»
Источник материала: СТВ
Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вацлав Янушко: «Я как-то очень много по жизни принимал решения. В 17 лет у меня не стало моего отца, и дальше я уже был один»
Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вам когда-то в жизни бывало страшно? Чего боится и в каком...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)