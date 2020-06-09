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Вацлав Янушко: «Я как-то очень много по жизни принимал решения. В 17 лет у меня не стало моего отца, и дальше я уже был один»

09.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вам когда-то в жизни бывало страшно?

Чего боится и в каком случае может заплакать. Вацлав Янушко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Вацлав Янушко: «Я как-то очень много по жизни принимал решения. В 17 лет у меня не стало моего отца, и дальше я уже был один»

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Страшно? Страх – он же такой, страх присущ каждому человеку. Но я как-то очень много по жизни принимал решения. В 17 лет у меня не стало моего отца, и дальше я уже был один, я принимал решения, как мне построить жизнь, как мне что-то сделать, что-то не сделать. И, наверное, каким-то образом я себя закалил. И я всегда решительно принимал решения, не боялся. А как? А других вариантов нет.

Люди в материале: Вацлав Янушко, Вадим Щеглов

 
 
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Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вам когда-то в жизни бывало страшно? Чего боится и в каком...
 
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