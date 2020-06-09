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Главврач 4-ой больницы: «Я вырос в деревне. Было хорошее детство, советское»
Источник материала: СТВ
Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Вадим Щеглов:
Вацлав Янушко:
Вадим Щеглов:
Вацлав Янушко:
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Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Расскажите о своём детстве, семье, родителях. Вацлав Янушко:...
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