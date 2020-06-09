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Босс брестского «Динамо»: «Клуб чуть не обанкротился»

09.06.2020 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал в эфире «Спорт-кадра» о финансовых проблемах действующего чемпиона Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По его словам, перед сезоном клуб планировал «выйти в ноль», так как удалось договориться о выгодных спонсорских контрактах. Команда также хотела выручить деньги благодаря удачному выступлению в Лиге чемпионов. Но теперь о финансовой успешности проекта говорить не приходится.

— Спонсоры подразбежались, либо встали на паузу. Я их прекрасно понимаю, ведь и у самого в бизнесе были тяжелейшие времена. Что касается еврокубков, то мы ждем заседания УЕФА, но уже понятно, что старт будет смещен.

Многие ругают «Динамо» за функциональную подготовку, но стоит понимать, что мы изначально планировали выйти на пик физической формы к августу. Из-за сдвига дат нам не удастся подойти к еврокубкам в оптимальных кондициях. Моральное состояние будет неплохим, но это уже не та эйфория.

В итоге, вместо нулевого баланса у нас сплошные затраты и убытки. Давайте называть вещи своими именами: мы просто рады, что не обанкротились. Ситуация была очень тяжелой. Но сейчас стало полегче. Дела налаживаются, в том числе, и в бизнесе.

Мы нашли общий язык с ребятами. Все-таки играть нужно не только из любви к деньгам, но и из любви к футболу. Хотя, конечно, финансовые вопросы также никто не отменял. И я рад, что после психологической ямы нам удалось найти какие-то хорошие моменты. Этот ренессанс мне нравится. В будущее смотрим со сдержанным оптимизмом, — сказал Зайцев.

Напомним, что в этом сезоне брестское «Динамо» после победы в Суперкубке Беларуси крайне неудачно начало чемпионат страны. После трети дистанции клуб не входил даже в топ-10, а также проиграл финал Кубка. Но сейчас, после ряда побед, действующие чемпионы поднялись на пятую строчку. Отставание от лидирующего БАТЭ составляет семь очков.

 
 
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Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал в эфире «Спорт-кадра» о финансовых проблемах действующего чемпиона Беларуси.
 
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