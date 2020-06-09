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На Гродненщине завершилось образование участков для голосования

10.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На Гродненщине завершилось образование участков для голосования

В Гродненской области образовано 656 участков, в том числе 39 – в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 2 – в воинских частях. С решениями об образовании участков можно ознакомиться на официальных интернет-сайтах Гродненского городского, районных исполнительных комитетов, администраций районов Гродно.

Политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы (коллективы структурных подразделений) организаций, а также граждане вправе выдвинуть представителей в состав участковых комиссий. Документы о выдвижении представителей принимаются районными исполнительными комитетами и администрациями районов Гродно в рабочие дни, а также в выходные дни 20 и 21 июня 2020 года по режиму работы в будний день. Последний день представления документов – 21 июня 2020 года.

В Гродно документы по выдвижению представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь будут приниматься в рабочие дни и 20, 21 июня 2020 года: 

— в здании администрации Ленинского района Гродно (г. Гродно, ул. Советская, 10, 2-й этаж, каб. №206) с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

— в здании администрации Октябрьского района Гродно (г. Гродно, ул. Гагарина, 18/2) с  8.00 до 17.00,  перерыв с 13.00 до 14.00.

#Выборы 2020
Гродненская правда

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области образовано 656 участков, в том числе 39 – в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения,...
 
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