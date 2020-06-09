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Известный источник рассказал о новинках Samsung до анонса

09.06.2020 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставший известный в этом году инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) подтвердил ранее ходившую в Сети информацию касательно новых девайсов от Samsung.


Ранее Ice universe написал, что виртуальная презентация новинок пройдет 5 августа. Проссер это подтвердил, а также добавил, что в продажу устройства поступят уже 20 августа. Если информация окажется верной, то производитель запустит новинки примерно на месяц раньше, чем в прошлом году.

Проссер написал в Twitter, что компания покажет смартфоны серии Galaxy Note20, а также сгибающуюся «раскладушку» Galaxy Z Flip с поддержкой 5G-сетей и Galaxy Fold 2. Ранее также говорилось о планшетах линейки Galaxy Tab S7 и обновленных смарт-часах. А еще производитель вполне может продемонстрировать еще одну версию беспроводных наушников.

Напомним: ранее предполагалось, что Galaxy Note20 Ultra выпускать не будут. Компания якобы ограничится обычным Galaxy Note20 и увеличенным Note20+. По последней информации, предполагаемый Note20+ все же назовут Note20 Ultra, чтобы сохранить преемственность с нынешней линейкой аппаратов Galaxy S.

Этот аппарат может получить экран диагональю 6,9 дюйма, процессор Exynos 992 (для нашего региона), не менее 12 ГБ оперативной памяти, батарею на 4500 мА·ч, а также камеру с модулем на 108 Мп. Правда, от ToF-датчика откажутся в пользу более точного лазерного автофокуса.

О второй версии Galaxy Fold известно меньше. По неподтвержденной информации, диагональ его вспомогательного экрана увеличится, а основной лишат массивного выреза под фронтальные камеры. Ранее говорилось и о поддержке пера S Pen.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung:,

 
 
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