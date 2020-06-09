Рекордную партию кокаина стоимостью в $750 млн изъяли в Польше

Источник материала: ОНТ

Рекордную партию в три тонны кокаина изъяли в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

По словам главы правительства Польши, стоимость рекордной для страны партии наркотика составила порядка 3 млрд злотых ($750 млн). Согласно приведенным им данным, партия следовала из Эквадора в Гамбург, однако немецким таможенникам не удалось выявить незаконный груз, после чего партия последовала в Польшу, откуда наркотик должен был попасть в Скандинавию и обратно в Германию.

Маровецкий отметил, что выявление рекордной партии стало возможным благодаря совместной операции полиции и погранслужбы. «Эта партия могла быть разделена на миллион доз. За каждой дозой стоят человеческие драмы», – резюмировал польский премьер.

Фото: Depositphotos / Patryk_Kosmider

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