Талантливую молодежь Гродненщины поощрили стипендиями Белорусского фонда мира. Двое школьников — из Вороновского района

Источник материала: Вороновская газета





На протяжении 16-ти лет премия вручается школьникам и студентам, добившимся наибольших успехов в интеллектуальной, творческой, спортивной, художественной деятельности, учебе и общественной работе. Ежегодно по представлению районных отделов образования и районных отделений фонда на Гродненщине поощряются десятки талантливых юношей и девушек.

За второе полугодие 2019-2020 учебного года 57 юных жителей нашей области стали очередными стипендиатами фонда. Среди них — выпускник Беняконской школы Дмитрий Вансович и одиннадцатиклассница Вороновской школы Анастасия Корсак.

—Приятно, что меня поощрили за успехи в учебе. Порадовались всей семьей. Это мои первые заработанные деньги. Сейчас тратить их точно не буду. Буду копить. Уверена, что они понадобятся мне в будущем, — поделилась мнением А. Корсак.

Высокая успеваемость и победы в конкурсах — это не сиюминутный результат. К успеху девушку привело ее усердие. По всем предметам у нее 8-10 баллов, но легче даются гуманитарные науки. Уже в начальных классах Анастасия попробовала свои силы в олимпиадном движении по предмету «Человек и мир» и занимала призовые места. В 2017-2018 учебном году показала 3-й результат на районном этапе республиканской олимпиады по истории, в 2018-2019гг. заняла 2-е место по обществоведению. Результативным для девушки был и этот учебный год. Она стала победительницей районного этапа олимпиады по обществоведению, что позволило ей продолжить борьбу на областном уровне и завоевать диплом I степени. В общем, 10 класс запомнится девушке и ее семье радостными событиями. Следующий учебный год будет для Анастасии решающим. Ей нужно приложить максимум усилий, терпения и настойчивости. Осознавая это, школьница настраивает себя на трудоемкий одиннадцатый класс.







О юном программисте Дмитрии Вансовиче районная газета уже рассказывала читателям. Увлеченный информатикой беняконский школьник в тандеме со своим педагогом-руководителем разработал компьютерную игру «Операция «Багратион», которая уже получила признание. В ноябре 2018 года Дмитрий занял 2-е место в заключительном этапе республиканского конкурса компьютерных разработок патриотической направленности «ПАТРИОТ.bу» в номинации «С чего начинается Родина?» и представил свою разработку на областном этапе республиканского проекта «100 идей для Беларуси».

В прошлом году на базе Вороновской школы Дмитрий провел районное кибер-соревнование в онлайн-стратегии «Операция «Багратион», посвященное 75-летию освобождения Беларуси. Также стал победителем областного этапа и третьим в республиканском конкурсе инновационного и технического творчества учащейся молодежи «Hi-Tech». С программированием думает связать Дмитрий и свою будущую профессию. Он успешно сдал выпускные экзамены и планирует поступление в БГУ. Полученную стипендию намерен вложить в свои проекты.

Ольга ВОРОБЬЕВА.