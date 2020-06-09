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Следователи сообщают о трех происшествиях с участием детей на водоемах Беларуси

09.06.2020 19:54 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Накануне в Гомельском районе утонул 15-летний подросток, который вместе с друзьями ловил рыбу на Марковичском озере. Несмотря на запрещающие таблички, парень решил искупаться. В тот же день  в Хойникском районе 14-летний житель деревни  Великий Бор, ныряя, получил серьезную травму головы при ударе о дно. Сейчас парень в больнице. А днем ранее течение реки Беседь унесло 14-летнюю девушку в Хойникском районе, которая отдыхала на берегу в компании.  Ребята не смогли ей помочь, спасатели продолжают поиск тела погибшей. По всем фактам следователи проводят проверку. 

 
 
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Накануне в Гомельском районе утонул 15-летний подросток, который вместе с друзьями ловил рыбу на Марковичском озере. Несмотря на запрещающие таблички, парень решил...
 
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