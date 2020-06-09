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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следователи сообщают о трех происшествиях с участием детей на водоемах Беларуси Накануне в Гомельском районе утонул 15-летний подросток, который вместе с друзьями ловил рыбу на Марковичском озере. Несмотря на запрещающие таблички, парень решил...

Накануне в Гомельском районе утонул 15-летний подросток, который вместе с друзьями ловил рыбу на Марковичском озере. Несмотря на запрещающие таблички, парень решил искупаться. В тот же день в Хойникском районе 14-летний житель деревни Великий Бор, ныряя, получил серьезную травму головы при ударе о дно. Сейчас парень в больнице. А днем ранее течение реки Беседь унесло 14-летнюю девушку в Хойникском районе, которая отдыхала на берегу в компании. Ребята не смогли ей помочь, спасатели продолжают поиск тела погибшей. По всем фактам следователи проводят проверку.