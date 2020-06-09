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Брестский рынок: любителям клубники стоит подождать

09.06.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На рынках Бреста первая, тепличная, клубника появилась еще в начале мая по цене от 10 до 15 рублей за килограмм. Прошел месяц, появилась уже грунтовая ягода, но цены и объемы продаж пока существенно не изменились, продолжая колебаться в этих пределах.

Брестский рынок: любителям клубники стоит подождать

В минувший понедельник на Брестском центральном рынке клубника была в основном из Каменецкого и Дрогичинского районов области. Частники, в зависимости от объема и вида ягоды, килограмм отдавали с утра в среднем за 12 – 13 рублей, полкило – 5 рублей. На прилавках торгового унитарного предприятия «Брестский рынок» ценник стоял 10 – 11, но уже через час поменялся.

Брестский рынок: любителям клубники стоит подождать

– На сегодняшний день пока массово клубника на рынок не пошла, – говорит начальник торгового отдела торгового унитарного предприятия «Брестский рынок» Оксана Козак. – Связано это с погодой. Однако мы ежедневно отслеживаем цены рынка и стараемся на свой товар их снижать. Поэтому стоимость клубники может варьироваться в течение дня. Сделать это нам позволяют прямые поставки из крестьянских фермерских хозяйств. Ожидаем, что в течение этой недели клубника пойдет на рынок в массовом объеме, мы к этому уже подготовились и планируем открыть несколько дополнительных торговых точек.

Брестский рынок: любителям клубники стоит подождать

С другой ягодой на прилавках рынка также пока не густо. Черники, ежевики и малины нет и в помине. Черешня пока только привозная. Страны-поставщики – Украина, Молдова. Розничная цена до 14 рублей.

– Грунтовую клубнику попридержали холода, – рассказывает жительница агрогородка Большая Турна Виктория Просяник, привезшая на реализацию урожай подсобного хозяйства «Гостиный двор». – Но, в принципе, уже можно сказать, что для местных фермеров, выращивающих эту ягоду, год удался. Тепличную – мы реализовали полностью. Во многом этому способствовали закрытые из-за пандемии границы. Ведь не секрет, что много дешевой ягоды к нам везли из Украины. Прогнозирую, что основной «клубничный» сезон начнется с середины месяца. К выходным приходите на рынок и увидите, как увеличится ассортимент и упадут цены.

Брестский рынок: любителям клубники стоит подождать

А как обстоят дела «клубничной столице» Беларуси – деревне Дворец Лунинецкого района? Здесь массовое созревание клубники из-за необычайно холодного мая в нынешнем году сместилось на несколько недель. И если ранее к концу первой декады июня клубничный сезон здесь уже был в самом разгаре, то сейчас он только-только начинает набирать обороты. Поэтому ягоды на продажу у местных фермеров пока еще относительно немного. Соответственно и цена на нее держится высокая.

Так, днем в понедельник перекупщики на рынке во Дворце (которых было буквально пару человек) за килограмм клубники в зависимости от ее качества предлагали 5 – 5,5 рубля. А к утру вторника цена упала уже до 4 – 4,5 рубля. Правда, большого ажиотажа такое предложение у местных не вызывало. Дело в том, что лунинчане ориентировались на закупочную цену в Дрогичинском районе, где, по их сведениям, за крупную ягоду накануне предлагали 7,5 рубля за килограмм, и они хотели за товар такого же качества аналогичную цену. Поэтому фактически реальная цена устанавливалась по итогам договоренности между продавцом и покупателем на месте.

Брестский рынок: любителям клубники стоит подождать

Брестский рынок: любителям клубники стоит подождать

Брестский рынок: любителям клубники стоит подождать

Надо сказать, что значительные объемы клубники сейчас в Лунинецком районе продаются и покупаются с помощью различных мессенджеров. К примеру, в тематической группе в Вайбере утром во вторник отдельные сельчане предлагали партии клубники в 50 –70 килограммов по цене 7,5 рубля за килограмм. Судя по выложенным фото, ягода действительно была весьма крупная и качественная. Но перекупщики были готовы брать эту ягоду по цене не выше 5,5 – 6 рублей за килограмм. И вряд ли они предложат выше. Благодаря установившейся жаркой погоде клубники с каждым днем на Лунинетчине будет становиться все больше, а закупочная цена – ниже.

Олег Гребенников

Геннадий Поплавский

Фото Валерия Короля

 
Теги: Брест
 
 
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  На рынках Бреста первая, тепличная, клубника появилась еще в начале мая по цене от 10 до 15 рублей за килограмм. Прошел месяц, появилась уже грунтовая ягода, но цены...
 
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