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В Сморгонском районе 10-летняя девочка утонула, спасая подругу
Источник материала: ОНТ
В Сморгонском районе 10-летняя девочка пыталась спасти подругу и утонула. Трагедия произошла на водоеме возле деревни Осиновка,
По предварительной информации, две девочки 10 и 13 лет направились к водоему и не предупредили взрослых. 13-летняя девочка зашла в воду по бетонным плитам, поскользнулась и упала. Поскольку плавать она не умела, 10-летняя подруга бросилась ей на помощь. Она умела плавать, однако, пытаясь спасти другую девочку, утонула.
Следователи проводят проверку.
ФОТО: pixabay.com
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В Сморгонском районе 10-летняя девочка пыталась спасти подругу и утонула. Трагедия произошла на водоеме возле деревни Осиновка, сообщили в Следственном комитете....
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