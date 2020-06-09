В Сморгонском районе 10-летняя девочка утонула, спасая подругу

Источник материала: ОНТ

В Сморгонском районе 10-летняя девочка пыталась спасти подругу и утонула. Трагедия произошла на водоеме возле деревни Осиновка, сообщили в Следственном комитете.

По предварительной информации, две девочки 10 и 13 лет направились к водоему и не предупредили взрослых. 13-летняя девочка зашла в воду по бетонным плитам, поскользнулась и упала. Поскольку плавать она не умела, 10-летняя подруга бросилась ей на помощь. Она умела плавать, однако, пытаясь спасти другую девочку, утонула.

Следователи проводят проверку.

ФОТО: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram