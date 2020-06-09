ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Сморгонском районе 10-летняя девочка утонула, спасая подругу

09.06.2020 20:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Сморгонском районе 10-летняя девочка утонула, спасая подругу

В Сморгонском районе 10-летняя девочка пыталась спасти подругу и утонула. Трагедия произошла на водоеме возле деревни Осиновка, сообщили в Следственном комитете.

По предварительной информации, две девочки 10 и 13 лет направились к водоему и не предупредили взрослых. 13-летняя девочка зашла в воду по бетонным плитам, поскользнулась и упала. Поскольку плавать она не умела, 10-летняя подруга бросилась ей на помощь. Она умела плавать, однако, пытаясь спасти другую девочку, утонула.

Следователи проводят проверку.

ФОТО: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сморгонском районе 10-летняя девочка пыталась спасти подругу и утонула. Трагедия произошла на водоеме возле деревни Осиновка, сообщили в Следственном комитете....
 
Новости дня
Новости разные
 
Жара – не повод забыть о безопасности. Медики напоминают о соблюдении социального дистанцирования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика