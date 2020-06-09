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Жара – не повод забыть о безопасности. Медики напоминают о соблюдении социального дистанцирования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Летняя пора не повод пренебрегать мерами безопасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Эпидемиологи напоминают минчанам о необходимости использования в общественных местах средств индивидуальной защиты, которые следует менять каждые 2 часа. Также не следует покупать продукты в неустановленных местах и не забывать о социальном дистанцировании.
Нелли Гиндюк, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
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Новости Беларуси. Летняя пора не повод пренебрегать мерами безопасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Эпидемиологи напоминают минчанам...
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