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Нарколабораторию в подвальном помещении многоквартирного дома обнаружили оперативники

09.06.2020 20:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Вентиляторы, термометры, лампы, автоматические датчики включения света. Настоящую оранжерею соорудил в подвале многоквартирного дома 38-летний житель Щучина. На мужчину сотрудники наркоконтроля  вышли по оперативной информации, мол, в подвальном помещении может быть автоматизированная лаборатория. И надо  сказать, что благодаря специальному оборудованию хозяин получал хороший урожай марихуаны. Затем высушивал растения и употреблял сам. Сейчас оперативники устанавливают, причастен ли мужчина к продаже конопли. 

 
 
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Вентиляторы, термометры, лампы, автоматические датчики включения света. Настоящую оранжерею соорудил в подвале многоквартирного дома 38-летний житель Щучина. На...
 
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