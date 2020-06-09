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Даже составили документ с правилами. Как разрешалось общаться немецким солдатам и белорусским девушкам

09.06.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Даже составили документ с правилами. Как разрешалось общаться немецким солдатам и белорусским девушкам

Даже составили документ с правилами. Как разрешалось общаться немецким солдатам и белорусским девушкам

Даже составили документ с правилами. Как разрешалось общаться немецким солдатам и белорусским девушкам

Немецкое командование прекрасно знает, к чему приводят романы, которые завязываются между белорусскими девушками и немецкими солдатами как в стенах публичных домах, так и вне их. Но сделать с этим ничего не может даже сам Вильгельм Кубе.  

Даже составили документ с правилами. Как разрешалось общаться немецким солдатам и белорусским девушкам

Кузьма Козак, кандидат исторических наук:
Существовали законы или директивы, которые не разрешали немецким солдатам или другим иметь общение. За такие проявления их наказывали. Командование замечало, взыскивало с них административное наказание. Кроме того они лишались отпуска, они лишались каких-то высоких званий и так далее.

Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?

Даже составили документ с правилами. Как разрешалось общаться немецким солдатам и белорусским девушкам

Даже составили документ с правилами. Как разрешалось общаться немецким солдатам и белорусским девушкам

Вот документ 1943 года, адресованный всем немецким служащим, находящимся на территории Минска. Он так и называется: «Об обращении с местными женщинами».

Даже составили документ с правилами. Как разрешалось общаться немецким солдатам и белорусским девушкам

Есть даже служащие, которые не находят ничего страшного в том, что они идут с местными женщинами по улице рука в руке. При этом совершенно забывается, что многие жены красных офицеров и коммунистических функционеров намеренно ищут контакта с немцами для получения секретной информации.

Местные женщины уже поняли, что немцы очень доверчивы и рассказывают об авиационных налетах, трудностях с продовольствием на родине.

Даже составили документ с правилами. Как разрешалось общаться немецким солдатам и белорусским девушкам

Люди в материале: Кузьма Козак

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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