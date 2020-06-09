|
Минчанин обещал квартиры по заниженным ценам «по знакомству». Вмешались ОБЭП и ОМОН
Источник материала: Tut.by
Минчанин предлагал своим знакомым построить жилье в столице по заниженным ценам. За решение этого вопроса мужчина получал крупную сумму. Подробности
48-летний минчанин предлагал своим друзьям и знакомым построить квартиры по заниженным ценам. Объяснял такую возможность хорошими знакомствами в строительной компании.
За благоприятное решение жилищного вопроса мужчине платили 15 тысяч долларов. Для убедительности он давал на подпись договор о строительстве квартиры. Но позже выяснилось, что минчанин не числится клиентом в строительной компании и квартиру не приобретал.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД совместно с ОМОН задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания.
Выяснилось, что вырученные деньги он потратил на себя. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
Собранные материалы проверки переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где дана правовая оценка действиям минчанина.
Сотрудники милиции устанавливают потерпевших и доказывают другие факты противоправной деятельности этого мужчины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанин предлагал своим знакомым построить жилье в столице по заниженным ценам. За решение этого вопроса мужчина получал крупную сумму.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)