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Минчанин обещал квартиры по заниженным ценам «по знакомству». Вмешались ОБЭП и ОМОН

09.06.2020 16:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин предлагал своим знакомым построить жилье в столице по заниженным ценам. За решение этого вопроса мужчина получал крупную сумму. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

48-летний минчанин предлагал своим друзьям и знакомым построить квартиры по заниженным ценам. Объяснял такую возможность хорошими знакомствами в строительной компании.

За благоприятное решение жилищного вопроса мужчине платили 15 тысяч долларов. Для убедительности он давал на подпись договор о строительстве квартиры. Но позже выяснилось, что минчанин не числится клиентом в строительной компании и квартиру не приобретал.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД совместно с ОМОН задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания.

Выяснилось, что вырученные деньги он потратил на себя. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Собранные материалы проверки переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где дана правовая оценка действиям минчанина.

Сотрудники милиции устанавливают потерпевших и доказывают другие факты противоправной деятельности этого мужчины.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин предлагал своим знакомым построить жилье в столице по заниженным ценам. За решение этого вопроса мужчина получал крупную сумму.
 
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