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Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ

09.06.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главное – не перегреться. В жару водителям нужно позаботиться не только об уровне охлаждающей жидкости под капотом авто, но и о собственном самочувствии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ

9 июня сотрудники ГАИ Московского района останавливали автолюбителей, чтобы сделать приятный сюрприз.

Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ

Инспекторы вручали водителям бутылку воды и памятки о безопасном поведении за рулём в эти летние дни. В жаркую пору зачастую снижается концентрация внимания на дороге и появляется риск возникновения ДТП. Поэтому очень важно соблюдать простые рекомендации. 

Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде УГАИ Московского РУВД:
При выезде на автомобиле проветривайте автомобиль. При наличии кондиционера, конечно же, его использовать, а если его нет брать с собой достаточное количество воды и осуществлять поездки, по возможности, в наиболее ранние часы.

Если водитель в пути почувствовал себя плохо, следует сразу же остановиться, выйти в тень, попить воды, умыться водой и принять лекарства. Если лекарство не оказало нужного воздействия  обратиться за помощью к медикам и ни в коем случае не продолжать путь за рулем.

Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ

Нужно заботиться о водителях. При такой жаре, действительно, нужно ездить с кондиционером.

Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ

Когда такая жар, это очень кстати. Едешь, а тут дали водички попить, очень здорово! Это очень хорошо!

Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ

Кстати, под прямыми солнечными лучами салон машины прогревается до 50 градусов. Сотрудники ГАИ еще раз напоминают: не следует оставлять детей и домашних питомцев в закрытой машине. 

Люди в материале: Любовь Трепашко

 
 
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Новости Беларуси. Главное – не перегреться. В жару водителям нужно позаботиться не только об уровне охлаждающей жидкости под капотом авто, но и о собственном...
 
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