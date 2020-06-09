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Беларусь и Украина обсудили подготовку к III Форуму регионов
09.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Подготовку к третьему Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гродно, обсудили в формате видеоконференции представители двух стран на заседании рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества. Об этом
Белорусскую часть рабочей группы возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, украинскую — первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский.
Особое внимание участники мероприятия уделили деловой программе
Стороны отметили активный диалог между Беларусью и Украиной на высшем, высоком и региональном уровнях и подтвердили намерение развивать и углублять двусторонние торгово-экономические и гуманитарные связи, в том числе между регионами. Обсуждалась возможность создания объединений трансграничного сотрудничества.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси выступило с предложением активизировать двустороннее сотрудничество в области предупреждения и ликвидации ЧС, развивать систему мониторинга ЧС, особенно в пожароопасный период и во время весеннего половодья.
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Подготовку к третьему Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гродно, обсудили в формате видеоконференции представители двух стран на заседании...
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