Ядовит и опасен

Источник материала: Вороновская газета





Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь одной из угроз в экологической сфере является проникновение в окружающую среду инвазивных видов диких животных и дикорастущих растений. Наиболее опасным инвазивным видом растений является борщевик Сосновского.

За мощный облик борщевик прозван ботаниками травой Геракла (Heracleum). Это растение, пожалуй, самое исполинское из наших трав высотой от 50 до 250 см. В первый год развивается прикорневая розетка, во второй — стебель и семена. Цветет в июне. Не прижившийся как силосная культура, борщевик Сосновского постепенно переселился и начал разрастаться на заброшенных полях, пустошах, обочинах, полянах, берегах водоемов, лесных оврагах, и даже подступает к городам, вытесняя другие растения.





Под крупными листьями и цветами борщевика погибает практически вся растительность — трава, кустарники, молодые деревья. Повышенная влажность и отсутствие солнечного света способствует развитию грибковых заболеваний коры и корневой системы деревьев, а также является прекрасным местом для обитания комаров, клещей и крыс. Наблюдается активное проникновение борщевика и под полог леса, где он вытесняет растения травянистого и кустарникового яруса.

Прозрачный сок борщевика содержит фурокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению и вызывающие дерматиты, протекающие по типу фотохимических ожогов первой, второй и даже третей степени.

Чаще всего ожоги получают дети. И это неудивительно: ведь заросли борщевика кажутся им идеальным местом для игр, а полые стволы отличным сырьем для дудочек. Но и взрослые, которые не знают о таящейся опасности или без мер предосторожности «боролись» с зарослями борщевика, тоже получали ожоги.





Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений. Нестерпимое жжение начинается через сутки, а иногда и более, причем после пребывания на солнце. Но ожог может появиться уже через 15 минут. Через сутки кожа краснеет, под ней появляется большое скопление жидкости, образуются пузыри. Через неделю на пораженных участках появляется гиперпигментация, которая сохраняется несколько месяцев. При попадании инфекции пузыри превращаются в гнойники, с последующим образованием долго незаживающих ран. Опасны и эфирные масла, выделяемые борщевиком. В жаркий солнечный день они особенно ядовиты. Если при вдыхании пыльцы от цветов поражаются слизистые рта, гортани, то случаются даже летальные исходы.

Что делать?

Если сок попал на тело, тут же смойте его водой. Если ее нет, то аккуратно прикройте место чем-нибудь и срочно отправляйтесь домой. Не давайте лучам солнца коснуться поврежденного места.

Дома тщательно промойте проточной водой. Чтобы унять зуд, 2-3 дня делайте примочки из крепкого черного чая, коры дуба, корня кровохлебки. Они подсушат ожог, снимут воспаление. Внимание: ожог борщевиком относится к химическим, потому противоожоговые средства типа пантенол-спрея не помогут.

Как бороться с борщевиком?

Если у вас на участке растет отдельное растение, с ним довольно просто справиться. Главное — начать борьбу до того, как оно сбросит семена. Иначе в следующем году придется начинать сначала. Приступая к уничтожению борщевика, необходимо закрыть открытые участки кожи. Наденьте плотную одежду и перчатки, защитите лицо какой-нибудь маской. Затем возьмите лопату с длинной ручкой и подрубите борщевик у корня, в нескольких сантиметрах над землей. Важно, чтобы брызги сока при этом не попали на кожу. После этого залейте пенек гербицидом или уксусной эссенцией. Сверху наденьте непрозрачный пакет и завяжите обрубок стебля резинкой или веревкой. Ни в коем случае не закапывайте — на этом месте может прорасти новый экземпляр.

Подготовила Татьяна Дудко.