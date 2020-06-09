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Крупный град прошел под Минском (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Немного погодных кадров. Вот такие сегодня размещают в социальных сетях.
Под Минском прошел крупный град. Несмотря на то, что в последние дни заметно потеплело, стоит 30-градусная жара, без гроз и дождя не обходится. Оранжевый уровень опасности сохранится и завтра, 10 июня.
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Немного погодных кадров. Вот такие сегодня размещают в социальных сетях. Под Минском прошел крупный град. Несмотря на то, что в последние дни заметно потеплело,...
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