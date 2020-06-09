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Крупный град прошел под Минском (ВИДЕО)

09.06.2020 18:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Немного погодных кадров. Вот такие сегодня размещают в социальных сетях. 

Под Минском прошел крупный град. Несмотря на то, что в последние дни заметно потеплело, стоит 30-градусная жара, без гроз и дождя не обходится. Оранжевый уровень опасности сохранится и завтра, 10 июня.

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Немного погодных кадров. Вот такие сегодня размещают в социальных сетях.  Под Минском прошел крупный град. Несмотря на то, что в последние дни заметно потеплело,...
 
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