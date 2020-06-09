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Александр Шепелев назначен начальником Департамента охраны МВД
Источник материала: ОНТ
На должность начальника Департамента охраны Министерства внутренних дел назначен полковник милиции Александр Шепелев,
Соответствующий Указ Александр Лукашенко подписал 9 июня.
Ранее Александр Шепелев занимал пост начальника Могилевского областного управления Департамента охраны МВД.
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На должность начальника Департамента охраны Министерства внутренних дел назначен полковник милиции Александр Шепелев, сообщает пресс-служба Президента....
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