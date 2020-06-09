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Минск настаивает на необходимости пересмотра цен на газ

09.06.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь и Россия провели переговоры по газу

Министры энергетики России и Беларуси Александр Новак и Виктор Каранкевич в режиме видеоконференции провели переговоры по вопросам, связанным с поставками газа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

"В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере", - говорится в сообщении.

В конце мая в "Газпроме" заявили, что готовы начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн. Что касается цены на газ в 2020, то она, заявили в Газпроме, была установлена 14 февраля.

Минэнерго Беларуси ответило, что у него нет задолженности за импортируемый российский природный газ, споры ведутся относительно его стоимости с учетом калорийности сырья.


Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться справедливой цены на российский газ, так как оптовая цена за тысячу кубометров газа в РФ составляет $80, в то время как по контракту с РФ Белоруссия должна платить $127 за 1 тыс. кубометров.

В первых числах июня Минэнерго Беларуси направило письмо в адрес главы "Газпрома", в котором были обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.

В целях урегулирования возникших разногласий Минэнерго Беларуси отметило необходимость предоставления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в ГПО "Белтопгаз" методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.
 
 
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Беларусь и Россия провели переговоры по газу
 
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