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«Барби в самоизоляции»: бабушка придумала забавные образы для кукол и рассмешила сеть

09.06.2020 20:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Барби в самоизоляции»: бабушка придумала забавные образы для кукол и рассмешила сеть

Тоня Руис из США является поклонницей кукол Барби. Бабушка придумала свою версию кукол, которые живут в самоизоляции из-за пандемии, пишет mail.ru. 

Образы очень жизненные. Женщина показала Барби, которая объедается сладостями, смотрит мелодрамы, готовит (образ дополняет миксер, мука и булочки), куклу в домашнем халате. Также Руис придумала образ для Кена – он одет в деловую рубашку, галстук и домашние трусы. Этот наряд – для рабочей видеоконференции, которые стали популярными в период самоизоляции. 

Пользователи сети оценили задумку жительницы США. Многие отметили, что хотят себе таких же кукол. Другие заверили, что Барби на карантине напоминают их самих. 

ФОТО: pixabay.com

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Тоня Руис из США является поклонницей кукол Барби. Бабушка придумала свою версию кукол, которые живут в самоизоляции из-за пандемии, пишет mail.ru.  Образы очень...
 
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