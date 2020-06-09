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«Барби в самоизоляции»: бабушка придумала забавные образы для кукол и рассмешила сеть
Источник материала: ОНТ
Тоня Руис из США является поклонницей кукол Барби. Бабушка придумала свою версию кукол, которые живут в самоизоляции из-за пандемии,
Образы очень жизненные. Женщина показала Барби, которая объедается сладостями, смотрит мелодрамы, готовит (образ дополняет миксер, мука и булочки), куклу в домашнем халате. Также Руис придумала образ для Кена – он одет в деловую рубашку, галстук и домашние трусы. Этот наряд – для рабочей видеоконференции, которые стали популярными в период самоизоляции.
Пользователи сети оценили задумку жительницы США. Многие отметили, что хотят себе таких же кукол. Другие заверили, что Барби на карантине напоминают их самих.
ФОТО: pixabay.com
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Тоня Руис из США является поклонницей кукол Барби. Бабушка придумала свою версию кукол, которые живут в самоизоляции из-за пандемии, пишет mail.ru. Образы очень...
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