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Умер легендарный экс-футболист Манчестер Юнайтед
Источник материала: Партизан
Причины смерти бывшего футболиста не называются
Бывший футболист Манчестер Юнайтед Тони Данн скончался в возрасте 78 лет.
Об этом сообщается в
«Один из наших величайших крайних защитников. Неотъемлемая часть команды, выигравшей Кубок чемпионов в 1968 году. Игрок, который провел 535 матчей в красной футболке Манчестер Юнайтед.
Наши искренние соболезнования родным и близким Тони Данна. Покойся с миром", — сказано в заявлении клуба, пишет
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Причины смерти бывшего футболиста не называются
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