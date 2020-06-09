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Умер легендарный экс-футболист Манчестер Юнайтед

09.06.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причины смерти бывшего футболиста не называются

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Тони Данн скончался в возрасте 78 лет.

Об этом сообщается в Twitter «красных дьяволов».



«Один из наших величайших крайних защитников. Неотъемлемая часть команды, выигравшей Кубок чемпионов в 1968 году. Игрок, который провел 535 матчей в красной футболке Манчестер Юнайтед.

Наши искренние соболезнования родным и близким Тони Данна. Покойся с миром", — сказано в заявлении клуба, пишет nv.ua
 
 
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Причины смерти бывшего футболиста не называются
 
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