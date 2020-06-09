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Анатолий Линевич на приёме граждан в Лиозно: обращаются люди со всей области. Мы даём поручения, часть вопросов берётся на контроль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают практику прямых телефонных линий и личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше 300 километров 9 июня преодолел Юрий Сулим. Директор частного предприятия под Гомелем филиал намерен открыть в Орше. В городе на Днепре собираются перерабатывать фильтры от станков, автомобилей, поездов. Почему Орша? Именно здесь действуют беспрецедентные правовые и налоговые условия для ведения бизнеса, предусмотренные 506-м Указом Президента. Такие преференции весьма привлекательны для инвесторов. Но вопрос сегодня не в этом.
Юрий Сулим, директор частного предприятия по переработке отходов:
Параллельно с личным приемом – прямая телефонная линия. Более 20 звонков. Вопросы самые разные – от невозможности отправить детей на оздоровление до строительства дорог, жилья, судебных разбирательств.
Анатолий Линевич, помощник Президента – главный инспектор по Витебской области:
Практика прямых линий и личных приемов уже не раз доказывала свою эффективность. Это отличная возможность для людей добиться решения вопросов, которые не в силах решить самостоятельно. Для чиновников – прекрасный повод узнать, что здесь и сейчас волнует население. Такое взаимовыгодное сотрудничество.
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Анатолий Линевич на приёме граждан в Лиозно: обращаются люди со всей области. Мы даём поручения, часть вопросов берётся на контроль
Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают практику прямых телефонных линий и личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24...
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